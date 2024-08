Nacional "está de luto" pela morte do jovem madeirense em acidente de mota

O Clube Desportivo Nacional manifestou, esta terça-feira, pesar pela morte do jovem Keanu Benito António, que, com apenas 17 anos, falaceu no passado sábado, na sequência de um acidente que terá envolvido três motociclos.



Acidente mortal na Rua Dr. Pita Um acidente de moto tirou a vida, esta noite, a um homem no Funchal, tendo estado envolvidas três motos, resultando ainda em três feridos.

Na sua página de Internet, os 'alvi-negros' dizem-se "de luto" pelo falacimento do seu ex-atleta. "Keanu representou as nossas cores durante várias épocas no futebol formação, demonstrando sempre uma atitude exemplar e de valor", refere o clube na mesma nota.

"Neste momento de dor e consternação e à família enlutada e amigos, o CD Nacional apresenta as mais sentidas condolências", complementam.