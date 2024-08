Foco de incêndio na Lombada da Ponta do Sol causa "alguns problemas" mas "está distante" das habitações

Continua activo o incêndio na Lombada, na Ponta do Sol. O presidente do Serviço Regional de Protecção Civil, António Nunes, garante que a "situação não piorou", sendo este um foco que os bombeiros e o helicóptero irão "tentar eliminar" nas próximas horas.

É um foco que nos está a causar alguns problemas, mas isto faz parte das acções de rescaldo do incêndio. Aconteceu um reacendimento naquela zona, mas a equipa está lá e irá controlar a situação". António Nunes

As chamas lavram "numa zona ascedente", com residências na zona superior, mas, segundo o presidente do Serviço Regional de Protecção Civil, o fogo "está distante" das habitações.

A situação levou mesmo a que tivesse havido um reforço de operacionais naquela zona.