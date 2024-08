Incêndio em fase de rescaldo na Ponta do Sol desde domingo

A Câmara Municipal da Ponta do Sol informa, em nota enviada, que o incêndio que começou no concelho passado dia 18 de Agosto encontra-se "dominado" e as operações estão "em fase de rescaldo desde o dia de ontem".

A mesma nota dá conta da "desactivação do Plano Municipal de Emergência de Proteção Civil da Ponta do Sol (PMEPCPS), finda a Situação de Alerta, declarada nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 6.º do Decreto Legislativo Regional nº 16/2009/M, de 30 de junho, que aprova o Regime Jurídico do Sistema de Proteção Civil da Região Autónoma da Madeira".