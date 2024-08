Incêndio continua activo no Pico Ruivo e na Lombada da Ponta do Sol

O incêndio continua activo no concelho de Santana, mais concretamente na Cordilheira Central Pico Ruivo (e Pico do Gado), e ainda nas zonas altas da Ponta do Sol, na zona da Lombada. Este é o ponto de situação feito pelo Serviço Regional de Protecção Civil, pelas 12 horas desta quinta-feira.

Mais ainda que, no terreno, encontram-se "mais de uma dezena de meios, o meio aéreo e mais de 125 operacionais composto por elementos de todos os corpos de bombeiros da RAM, Bombeiros dos Açores e Força Especial de Proteção Civil".

A Especial da Proteção Civil encontra-se, hoje, a realizar a sua actividade no concelho da Ponta do Sol, onde o fogo continua nas zonas altas longe de área habitacional.

"No foco entre o Pico Ruivo e o Pico do Gado, a frente activa está a ramificar-se com pouca intensidade e mantém-se numa zona de difícil acesso. Neste teatro de operações temos destacados mais de uma dezena de homens afectos aos Corpos de Bombeiros de Santana e Santa Cruz. O meio aéreo concentra a sua actividade neste local", explica a nota enviada à imprensa.

"Mais informamos que os aviões Canadair já chegaram ao aeroporto do Porto Santo e nas próximas horas será desencadeado toda a logística inerente ao início da sua atividade no combate aos incêndios na Madeira, com principal foco na Cordilheira Central", refere.