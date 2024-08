Força Aérea transportou recém-nascido da Madeira para o continente

Um avião da Força Aérea transportou esta quarta-feira um bebé recém-nascido da Madeira para o continente.

Segundo a Força Aérea, o bebé necessitava de cuidados hospitalares urgentes indisponíveis na Madeira, o que obrigou a sua transferência para o Continente.

A missão foi realizada por um avião Falcon 50, da Esquadra 504-'Linces', que foi activado pelas 4 horas da madrugada, tendo assegurado o transporte em segurança e com urgência do bebé.

A bordo do avião da Força Aérea esteve uma equipa de saúde do Núcleo de Evacuações Aeromédicas, constituída por um médico e um enfermeiro militar pronta para garantir que o bebé recebesse toda a assistência médica necessária durante o trajecto.