Há ainda um foco activo na Lombada da Ponta do Sol. A informação foi prestada pela presidente da Câmara da Ponta do Sol, Célia Pessegueiro, conforme aliás atestam as fotografias registadas pelo fotógrafo Miguel Espada.

Estão cerca de 80 meios humanos no terreno.

A autarca aguarda agora, com expectativa, o regresso dos Canadair que já efecturam duas descargas no local esta sexta-feira.