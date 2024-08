XIX Semana Europeia de Folclore termina hoje com várias actuações

A XIX Semana Europeia de Folclore traz ao Funchal vários momentos de animação, música, convívio e etnografia. Esta quinta-feira, 29 de Agosto, é o última dia da iniciativa e estão previstas diversas actuações no Anfiteatro Elisa da Costa e Silva de Afonseca - Centro Cívico de Santa Maria Maior.

Pelas 21 horas está prevista a actuação do Rancho Folclórico Ceifeiras e Campinos de Azambuja - Lisboa, às 21 h30 será a vez do Grupo Folclórico 'Os Pescadores de Tancos', de Santarém, seguindo-se, por fim do Grupo de Folclore e Etnográfico da Boa Nova.

Organizado pelo Grupo de Folclore e Etnográfico da Boa Nova, desde a sua primeira edição, que esta iniciativa pretende promover um convívio intercultural e dar a conhecer realidades etnográficas diversificadas, ao juntar grupos nacionais e estrangeiros, criando uma multiculturalidade que se mistura com os encantos da Madeira.



O Festival está integrado na Festa do Vinho Madeira.

Mas há mais eventos a ter em atenção hoje na Região. Tome nota:

9h00 - Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Santa Cruz, no Salão Nobre do edifício sede da câmara municipal;

9h30 - Reunião semanal da vereação da Câmara Municipal do Funchal;

10h00 - Semana da Juventude de Machico

10h00: Promoção do cartão jovem municipal, no Fórum Machico;

10h00 - Stands de divulgação da GNR, PSP, Bombeiros Municipais, Exército e da Marinha

10h00 - 'Como faço o meu Currículo', na Junta de Freguesia de Machico.



14h30 - Festa de encerramento das actividades de Verão do Projecto AJA

19h00 - Sessão das 'Conversas de Abril', desta feita com a presença de Liberato Fernandes, que falará sobre a 'Ocupação do Engenho do Hinton'. Para ver na Galeria Anjos Teixeira

20h00 - Arranque da época do Académico do Funchal em andebol masculino, no Pavilhão da Bartolomeu Perestrelo;

21h00 - Arraial do Bom Jesus, Ponta Delgada.

21h00 . Novena e Missa

22h30 - Actuação de João Quintino

Efemérides

Principais acontecimentos registados no dia 29 de Agosto, Dia Internacional contra os Testes Nucleares

1471 - D. Afonso V conquista Tânger.

1780 - Nasce o pintor francês Jean-Auguste Dominique Ingres.

1825 - Portugal reconhece a independência do Brasil, com a assinatura do Tratado de Paz e Aliança entre D. João VI, Rei de Portugal, e D. Pedro I, Imperador do Brasil, seu filho.

1891 - Morre, com 65 anos, o historiador, político e historiador Latino Coelho.

1943 - II Guerra Mundial. Navios de guerra dinamarqueses são afundados em Copenhaga pelas forças nazis.

1975 - É assinado um acordo de cessar-fogo entre o Movimento Popular de Libertação de Angola (MPLA) e a União Nacional para a Independência Total de Angola (UNITA).

1980 - Morre, com 59 anos, o médico escritor e dramaturgo Bernardo Santareno, pseudónimo literário de António Martinho do Rosário, autor de "O Pecado de João Agonia" e "Português, Escritor, Quarente e Cinco Anos de Idade".

2005 - O furacão Katrina, com ventos de 240 quilómetros por hora, atinge a costa do estado de Luisiana, em Grand Isle, a sudeste de Nova Orleães, Estados Unidos.

2015 - O Futebol Benfica conquista a primeira edição da Supertaça feminina de futebol, ao golear o Clube Albergaria por 4-0, num encontro realizado em Abrantes, Santarém.

2022 - O Exército ucraniano inicia a contraofensiva em várias frentes no sul do país.

2023 - O Tribunal Constitucional valida a constitucionalidade da lei que descriminaliza as drogas sintéticas e faz uma nova distinção entre tráfico e consumo, na sequência do pedido de fiscalização abstrata preventiva apresentado pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa.

Pensamento do dia: