XIX Semana Europeia de Folclore promove diversas actuações no Centro Cívico Santa Maria Maior

A XIX Semana Europeia de Folclore conta com diversas actuações no anfiteatro Elisa da Costa e Silva de Afonseca - Centro Cívico Santa Maria Maior.

Amanhã, último dia do evento, actua, pelas 21h00, o Rancho Folclórico Ceifeiras e Campinos de Azambuja - Lisboa; pelas 21h30 sobe ao palco o Grupo Folclórico 'Os Pescadores de Tancos' – Santarém e, por fim, às 22h00, o Grupo de Folclore e Etnográfico da Boa Nova – Madeira.

O festival começou, no passado domingo, no auditório do Jardim Municipal. Esta é uma iniciativa promovida pelo Grupo de Folclore e Etnográfico da Boa Nova, que está integrada na Festa do Vinho Madeira.