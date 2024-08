Muita cor, dança, música e gente no Festival de Folclore da Ponta do Sol

O 32.° Festival Internacional de Folclore da Ponta do Sol levou dezenas de pessoas ao centro da vila do município.

Com o tema Solar dos Esmeraldos - Lombada da Ponta do Sol, o evento integrado nas Festas da Ponta do Sol, é organizado pelo Grupo de Folclore em parceria com a Câmara Municipal.

Participaram sete grupos de folclore com actuação regional, nacional e internacional, nomeadamente do Equador, do México, dos Açores, da Madeira e do Continente.

A edição deste ano do Festival Internacional de Folclore da Ponta do Sol prestou uma homenagem ao solar dos Esmeraldos, localizado no sítio da Lombada dos Esmeraldos, freguesia e concelho da Ponta do Sol.

O monumento considerado de extrema importância para o concelho, foi mandado construir em 1494 pelo abastado comerciante flamengo João Esmeraldo que aforrou as terras da Lombada da Ponta do Sol, para a cultura da cana de açúcar. Em 1977, o solar foi classificado como edifício de Interesse Público, sendo propriedade do estado Português desde 1931 e utilizado actualmente como uma escola.

Ao longo dos tempos, o edifício sofreu obras de beneficiação, conservando o seu estilo inicial.