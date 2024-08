Cinco grupos no Festival de Folclore do Porto Santo

Já teve início o XX festival de Folclore do Porto Santo e VIII internacional, na praça do Barqueiro.

Este ano participam neste evento cinco grupos de folclore. O grupo folclore do Porto Santo, dois da ilha Madeira, Quinta Grande e Santana.

Do continente vem o grupo de folclore de Couruche e de Espanha, o grupo folclore de Cunti.

Perante uma praça do Barqueiro completamente cheio, estes cinco grupos vão subir ao palco e dançar e cantar, para assim alegrar mais uma noite maravilhosa no verão portosantense.

Este festival de folclore do Porto Santo tem uma organização conjunta do grupo folclore do Porto Santo e da Junta de Freguesia local.