Academia Jovem Ativo terá evento de encerramento amanhã

A Associação Casa do Voluntário, que criou o projecto intitulado Academia Jovem Ativo (AJA), que tem como objetivo principal a valorização pessoal e integração das crianças e jovens com idades compreendidas entre os 6 e os 15 anos, com necessidades de inclusão social, nomeadamente, através da viabilização de actividades desportivas, lúdicas, formativas e cognitivas, teve este Verão mais uma série de iniciativas e que amanhã culminam com um evento de encerramento, pelas 14h30. Uma festa que decorrerá no Design Centre Nini Andrade Silva, no Porto do Funchal, e que contará com a presença de todos os parceiros que apoiaram este projecto e cerca de 100 crianças e jovens participantes.

"Queremos dar oportunidade a todos os jovens de poderem praticar certos desportos, providenciando, oportunidade de evolução desportiva, e incentivando à prática da mesma. Temos várias parcerias, a diversos níveis, desde Entidades Privadas a Governamentais, com o intuito de conseguirmos realizar o máximo de atividades possíveis", realça a Casa do Voluntário.

"Contaremos com a presença das crianças e respetivos técnicos do Projeto Renascer@Nogueira-E9G, financiado pelo Programa Escolhas e integrado no Alto Comissariado para as Migrações, cuja IHM – Investimentos Habitacionais da Madeira, EPERAM constitui-se entidade promotora, surge da necessidade de colmatar comportamentos de risco associados ao contexto territorial da sua intervenção, freguesia da Camacha, com foco particular nos residentes no Bairro da Nogueira", explica.

E acrescenta: "Outra associação participante nesta festa de encerramento das férias de Verão será a Garouta do Calhau. A Garouta do Calhau é uma Instituição Particular de Solidariedade Social (IPSS). Nos alicerces dos princípios fundamentais estão o altruísmo, o humanismo, a dignidade, a solidariedade, a bondade, a justiça e a tolerância. Esta associação prossegue com o projecto 'Férias Divertidas'."