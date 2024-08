Arranca hoje no Funchal a XIX Semana Europeia de Folclore

A cidade do Funchal acolhe, a partir deste domingo, 25 de Agosto, a XIX Semana Europeia de Folclore.

O evento, organizado pelo Grupo de Folclore e Etnográfico da Boa Nova, promete trazer ao Funchal animação, música, alegria, convívio e etnografia.

O Festival, integrado na Festa do Vinho Madeira, começa hoje com actuações no Auditório do Jardim Municipal.

As 21 horas actua oGrupo Folclórico “Os Pescadores de Tancos” de Santarém, depois, às 21h40 o Folk Ensemble Gatve de Riga (Letônia) e, por fim, às 22h10, o Grupo de Folclore e Etnográfico da Boa Nova.

Outras iniciativas que marcam a agenda regional de hoje:

- Das 09h30 às 18 horas - Troféu da Madeira DRIFT / Yellow MotorLobos 2024 na Praça da Autonomia junto à Casa da Luz;

- 11 horas - Prova José da Silva ‘SACA’, a mítica prova de mar, de 1000 metros no Cais da Cidade do Funchal no âmbito das Comemorações do Dia da Cidade do Funchal;

- 11 horas - Sessão Solene do 280.º Aniversário do Concelho de São Vicente no Auditório da Escola Agrícola da Madeira;

- 11 horas – A CDU promove uma conferência de imprensa para abordar o incêndio que assolou a Região no Espaço CDU, à Rua João de Deus, nº 12;

- Das 11 às 17 horas – ‘Drive it Day’ - Exposição de Carros Clássicos na Cidade de Machico;

- 15 horas – Jogo do Campeonato de Portugal AD Camacha - AD Machico no Complexo Desportivo da Camacha;

- Das 15 às 21 horas - XX edição Dia do Emigrante 2024 na Freguesia da Ilha, Concelho de Santana;

- 15h30 - Jogo da Liga Portugal Arouca - Nacional da I Liga no Estádio Municipal de Arouca"

- 15h30 - Jogo da Liga Pro Marítimo - Desportivo Chaves no Estádio do Marítimo;

- 16 horas – Jogo da Taça da Liga feminina Marítimo - Estoril Praia no Complexo Desportivo do Clube Sport Marítimo;

- Das 18 às 23 horas - Festa do Vinho da Madeira na Praça do Povo;

- 18h30 - XIV Encontro de Folclore de Machico no Largo da Praça;

Principais acontecimentos registados a 25 de Agosto:

1718 - Emigrantes franceses fundam a cidade de Nova Orleães, no Louisiana, Estados Unidos.

1825 - O Uruguai proclama a independência em relação ao Brasil.

1840 - É fundada a Sociedade Filarmónica Luzitana de Estremoz, a mais antiga banda do país em atividade, sem interrupção e que já ostentou o título de " Real Philarmónica Luzitana".

1875 - É fundada a Associação Humanitária Bombeiros Voluntários do Porto.

1940 - Aviões britânicos bombardeiam Berlim pela primeira vez durante a II Guerra Mundial.

1944 - II Guerra Mundial. Libertação de Paris da ocupação nazi. À frente das tropas aliadas, entra na cidade a segunda divisão francesa, comandada pelo general Leclerc.

1973 -- Bettencourt Rodrigues é nomeado Governador e Comandante-Chefe da Província da Guiné, em substituição de António de Spínola, destituído a 06 de agosto.

1981 - Francisco Pinto Balsemão é indigitado primeiro-ministro do VIII Governo Constitucional.

1981 - A nave espacial norte-americana Voyager 2 chega a cerca 23.000 quilómetros do planeta Saturno.

1988 - Incêndio no Chiado, em Lisboa. Grande parte dos edifícios na rua do Carmo, rua Nova do Almada e rua Garret, até à Calçada do Sacramento, são consumidos pelo fogo. Os Armazéns Grandella e os Grandes Armazéns do Chiado são destruídos. Morrem duas pessoas.

1992 - O ministro dos Negócios Estrangeiros de Israel, Shimon Peres, mostra-se disposto, pela primeira vez, a admitir a troca dos territórios ocupados em 1967 pela paz com os países árabes.

1996 - Portugal termina a participação nos X Jogos Paralímpicos, em Atlanta, Estados Unidos, com seis medalhas de ouro, quatro de prata e quatro de bronze.

2003 - 52 pessoas morrem e mais de 150 ficam feridas no duplo atentado em Bombaim, capital comercial da Índia. A explosão de dois carros armadilhados é atribuída a grupos islamistas radicais.

2004 - Equipa de cientistas europeus, liderada pelo português Nuno Cardoso, do Observatório Astronómico de Lisboa, anuncia a descoberta do mais pequeno planeta fora do sistema solar. O novo planeta extra-solar (ou exoplaneta) - que orbita em redor de uma estrela que não o Sol - é uma espécie de super-Terra, com uma massa 14 vezes superior à Terra.

2005 - O Governo aprova a revisão do Estatuto da Aposentação, que prevê o aumento da idade de reforma dos funcionários públicos dos 60 para os 65 anos (o aumento é progressivo, durante um período de transição de 10 anos, seis meses por ano, dos 60 até atingir os 65 anos).

2006 - É publicada em Diário da República a primeira lei que define o Protocolo do Estado, aprovada no Parlamento a 20 de Julho, e que exclui a Igreja Católica da lista de precedências do Estado.

2007 - Dois atentados com explosivos causam pelo menos 42 mortos e 50 feridos no mercado de Hyderabad, no Sul da Índia.

2008 - O Presidente da República, Aníbal Cavaco Silva, promulga as Leis de Segurança Interna e de Organização de Investigação Criminal.

2011 - O argentino Lionel Messi, do FC Barcelona, eleito o melhor jogador na Europa de 2010/2011, recebe no Mónaco a primeira edição do novo prémio atribuído pela União Europeia de Futebol (UEFA).

2014 - A marinha italiana recupera os cadáveres de seis imigrantes e resgata 360 pessoas depois do naufrágio da embarcação onde viajavam na costa sul da ilha de Lampedusa. No dia anterior, tinha encontrado 18 cadáveres de imigrantes num barco pneumático, no qual viajavam outras 73 pessoas e que estava à deriva na zona sul da costa da ilha de Lampedusa.

2016 - O futebolista português Cristiano Ronaldo é eleito pela UEFA o melhor jogador na Europa da época 2015/2016, recebendo o prémio em cerimónia realizada no Mónaco.

2017 - A passagem do furacão Harvey no Texas, Estados Unidos, provoca a morte de mais de 80 pessoas

