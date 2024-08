Mar de gente para ver actuação da banda madeirense Aoakaso em Jersey

O domingo registou a primeira grande gente enchente no People's Park, em Jersey, onde decorre o 'Portuguese Food Festival', para ver a actuação da banda madeirense Aoakaso, que apresentou um espectáculo com músicas das maiores bandas portuguesas de rock.

O responsável pela banda AoaKaso, Duarte Rebolo, disse em exclusivo ao DIÁRIO que a recepção dos portugueses neste festival português excedeu todas as expectativas.

Adiantou ainda que “o envolvimento do público foi incrível e cantaram as músicas do princípio ao fim durante os noventa minutos que durou o concerto.

No fim do concerto, o público presente não arredou os pés e pediu mais uma música à banda e esta assim acedeu ao pedido das milhares de pessoas presentes no evento. Estima-se que durante o dia de ontem no 'Portugese Food Festival' passaram cerca de 10 mil pessoas, segunda a organização

Esta é a primeira vez que a banda madeirense Aoakaso participa no maior evento português realizado no Reino Unido e que é organizado por madeirenses que residem na ilha de Jersey.

A banda Aoakaso é composta por Michael Marques (Voz), Filipe Sousa (guitarra), Diogo Castro (guitarra), Ricardo Gouveia (bateria) e o mentor do projecto musical Duarte Rebolo no baixo.

Hoje é o quinto e último dia do 'Portuguese Food Festival' e a banda madeirense voltará a actuar esta noite no palco principal no grande parque situado no centro da cidade de Saint Helier.