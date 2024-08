Rally Paper São Vicente combinou desporto com solidariedade

Durante a manhã desta quarta-feira, São Vicente vibrou com a energia contagiante do Rally Paper. Nove equipas, compostas por participantes de todas as idades, percorreram o concelho, num desafio que combinou diversão, conhecimento e solidariedade.

A prova, organizada pela Câmara Municipal de São Vicente, no âmbito das Festas de São Vicente, proporcionou aos participantes uma manhã repleta de actividades desafiadoras. Os participantes foram colocados à prova com perguntas que exigiam observação, testes de investigação e criatividade, além de desafios físicos que testaram a resistência e agilidade.

A vereadora da Cultura, Rosa Castanho, presente na partida, transmitiu uma mensagem de incentivo e desejou boa sorte a todos os participantes. Após a competição, teve lugar um almoço/ convívio no Clube de Tiro e Caça de São Vicente, em que foram anunciados e premiados os três primeiros classificados e ainda houve lembranças para todos os participantes.

A edição deste ano proporcionou uma experiência completa aos participantes, que além de se divertirem e colocarem à prova as suas habilidades, puderam contribuir para uma causa nobre. A solidariedade demonstrada com a doação para a Associação 4 Patinhas enriqueceu ainda mais o evento. A participação entusiasta de todos os envolvidos garantiu o sucesso desta edição, que ficará marcada na memória dos participantes.