Grupo 43 da Força Aérea Espanhola deixa mensagem à chegada à Madeira

O Grupo 43 da Força Aérea Espanhola, que inclui elementos responsáveis por operar os dois aviões Canadair que, esta tarde, aterraram no aeroporto do Porto Santo, para ajudar no combate aos incêndios que lavram na Região Autónoma da Madeira, desde o dia 14 de Agosto, deixaram na sua página Instagram uma mensagem a todos os madeirenses e porto-santenses.

“Os nossos corsários já estão em Porto Santo para ajudar Portugal na luta contra o grande incêndio florestal na Madeira. Após terem sido activados através do mecanismo #rescEU, os 2 Canadair descolaram de Málaga ao início do dia, aterrando há uma hora no aeroporto de Porto Santo, que será utilizado como base de destacamento. Todo o nosso apoio a Portugal. Juntos contra o fogo!”, lê-se.

Os Canadair começam a operar esta tarde no Maciço Montanhoso Central, de acordo com a informação prestada pelo Governo Regional da Madeira.

Vídeos registados pelo jornalista Gonçalo Maia, correspondente no Porto Santo