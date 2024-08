São Vicente volta a receber o 'Super Trial 4x4'

Nos dias 17 e 18, sábado e domingo, São Vicente recebe a caravana do Super Trial 4x4 que junta as principais equipas continentais com as equipas madeirenses na disputa pela vitória na categoria principal 'Super Proto', numa prova que pela primeira vez em Portugal junta equipas continentais, madeirenses e açorianas.

Uma vez mais pelas mãos do Grupo Desportivo do Estreito, uma das mais antigas organizações Todo-o-Terreno e Trial 4x4 em Portugal, contando com o apoio do Município de São Vicente e da Secretaria Regional da Economia, Turismo e Cultura, a prova terá como palco o vale de São Vicente, desde a Foz da Ribeira até ao centro da Vila percorrendo as margens num trajecto famoso pelas suas características singulares com muita água e pedra que obrigam um rigoroso desafio a todas as equipas para vencer com sucesso todos os obstáculos.

A lista de inscritos para a prova de São Vicente resulta de um "grande esforço" do Grupo Desportivo do Estreito e da X Adventure em trazer à Madeira das "melhores equipas e viaturas do panorama nacional", registando muitos repetentes, alguns deles pela 3ª, 4ª e até mesmo pela 5ª vez nesta prova, o que por si só traduz bem a qualidade, valor e interesse nesta prova além mar.

Idêntico "esforço" foi feito para tirar do fundo da garagem alguns bons carros da equipas madeirenses, que estão sem provas na região desde o Super Trial 4x4 São Vicente 2023, para se juntarem à festa e terem uma grande oportunidade de medir forças e dar grande luta pelos lugares do pódio.

A edição de 2024 abre novas portas e é a prova de Trial 4x4 CISET mais portuguesa de Portugal, já que além das equipas madeirenses e continentais tem o baptismo de uma equipa açoriana que vem da Ilha Terceira composta por Ricardo Rocha e Rui Nunes.

No que ao programa desportivo diz respeito, no sábado, às 19 horas, o Prólogo servirá para definir a posição na grelha de partida para a 1ª manga de resistência com duração de 1 hora e início às 21 horas, sendo que a classe promoção só faz a última meia hora.

Já na tarde de domingo, a partir das 15 horas, terá lugar a segunda manga de resistência com a duração de 2h para as classes Super Proto e Proto e 1 hora para a classe Promoção, terminando para todos, pelas 17 horas. Depois segue-se a entrega de prémios, pelas 19 horas, nos jardins junto à foz da ribeira de São Vicente.