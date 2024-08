Turistas arriscam para ver os incêndios

Com muitos dos percursos florestais encerrados devido aos fogos que lavram há cinco dias, tem sido a opção de muitos turistas e também de empresas que operam no sector, encontrarem roteiros alternativos para preencher um programa que satisfaça e encha todas as medidas de quem está de férias.

Mas há casos e casos. Um "mau exemplo", na opinião da autarquia, foi a presença esta manhã de inúmeros turistas que estavam no miradouro São Sebastião, na Ribeira Brava, um local com vista sobranceira à vila, mas também um ponto privilegiado para toda a linha costeira da costa Oeste e igualmente para o vale da ribeira que divide a freguesia e que se estende até à Serra de Água onde desde quarta-feira lavram fogos impiedosos.

Ora, esta manhã, o intenso fluxo de turistas ao local gerou apreensão junto da autarquia ao ponto do vereador Rafael Sousa alertar para os cuidados nos acessos como este: “Esta manhã já vimos turistas arriscar em zonas que oferecem mais perigo e na presença de guias”, disse, reiterando o aviso justamente pelo facto de estes locais terem mais fluxo do que é normal justamente pelo condicionamento de outros locais turísticos.

“Estou preocupado com a falta de sensatez”, observou o autarca que constatou algumas atitudes mais arriscadas por parte de turistas que se abeiraram da escarpa, fora do perímetro delineado do miradouro, para tirarem fotografias mais ousadas.

O autarca pede, por isso, alguma contenção no ímpeto e redobra o alerta para que não sejam tomadas acções irresponsáveis que coloquem em risco a vida dos próprios turistas.