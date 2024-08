Machico volta a ser palco da exposição de viaturas 'Drive It Day'

A Praça do Fórum Machico prepara-se para voltar a receber a exposição de viaturas clássicas e pré-clássicas, produzidas até 1993, denominada 'Drive It Day'. O certame deverá reunir 173 viaturas no dia 25 de Agosto, domingo, entre as 11 e as 17 horas.

Há 60 viaturas que vão participar pela primeira vez neste evento. A organização apela aos madeirenses que visitem esta exposição, que contará com uma diversidade de viaturas clássicas e pré-clássicas muito interessantes.

Nesta edição do evento, vão ser assinalados algumas efemérides de marcas e modelos de automóvel:

- 125 anos da Fiat

- 60 anos do Ford Mustang

- 60 anos do do Porsche 911

- 60 anos do do Mini Moke

- 50 anos, do VW Golf

- 50 anos do Volvo 240.

- 40 anos do Opel Kadett E

Estão inscritas 173 viaturas,

- VIATURAS MAIS ANTIGAS:

- Chevrolet Phaeton de 1932

- Morris Fourteen-Six de 1937

- Lincoln Continental Coupé V12 de 1947

- Austin Ten Sallon de 1945

- Austin Ten de 1947

- Jaguar MKIV 1.5 de 1948

- MARCAS MAIS REPRESENTADAS:

- Volkswagen - 18 Viaturas

- Peugeot – 16 Viaturas

- Mini – 15 Viaturas

- Fiat – 13 Viaturas

- Ford – 11 Viaturas

- Renault – 10 Viaturas

Serão atribuídos 6 troféus, “Viatura em Destaque” para as categorias

- Viatura em Destaque até 1969

- Viatura em Destaque Categoria 1970 a 1979

- Viatura em Destaque Categoria “1980 a 1993”

- Viatura em Destaque Categoria “Desportivos e Réplicas”

- Viatura mais elegante

- Viatura “Best of Show”