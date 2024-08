Percursos na zona do Rabaçal encerrados devido aos incêndios

O Instituto das Florestas e Conservação da Natureza (IFCN) desaconselha a circulação nas zonas de montanha e encerra agora todos os percursos pedestres classificados localizados na na área da Encumeada e do Rabaçal.

Aos seis trilhos que estão interditos destes a passada sexta-feira, juntam-se agora outros 14 itinerários, totalizando 20 percursos pedestres classificados encerrados.

Estão, assim, vedados à circulação os seguintes percursos:

PR 1 - Vereda do Areeiro

PR 1.1 - Vereda da Ilha

PR 1.2 - Vereda do Pico Ruivo

PR 1.3. - Vereda da Encumeada

PR 2 - Vereda do Urzal

PR3 - Vereda do Burro

PR 3.1 - Caminho Real do Monte

PR 6 - Levada das 25 Fontes

PR 6.1. - Levada do Risco

PR 6.2 - Levada do Alecrim

PR 6.3 - Vereda da Lagoa do Vento

PR 6.4 - Levada Velha do Rabaçal

PR 6.5 - Vereda do Pico Fernandes

PR 6.6 - Vereda do Túnel do Cavalo

PR 6.7 - Vereda da Câmara de carga do Rabaçal

PR 6.8 - Levada do Paul II – Um caminho para todos

PR 12 - Caminho Real da Encumeada

PR 13.1 - Vereda da Palha Carga

PR 17 - Caminho do Pináculo e Folhadal

PR 28 - Levada da Rocha Vermelha

Apesar da situação que afecta a Madeira deste a passada quarta-feira, com maior intensidade nos últimos dois dias, foram muitos os que não deixaram, este domingo, de frequentar as zonas de montanha próximas dos locais afectados pelo fogo.

Na zona do Rabaçal, que está agora com uma frente de fogo relativamente próxima, na beira do Paul da Serra, junto ao Parque Eólico ali existente, são muitos os que ali se encontrar a realizar percursos pedestres.

Desde turistas individuais a grupos organizados, são várias as pessoas que se encontram em toda a extensao ao Paul da Serra, desde a zona da Bica da Cana ao Fanal, sem excluir o já referido Rabaçal.

Interdita, estão, também, as áreas de lazer da Fonte do Bispo, das Cruzinhas, do Fanal e do Rabaçal, sendo que o IFCN desaconselha qualquer actividade ou simples circulação (mesmo de carro) nas zonas de montanha.