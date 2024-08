Turistas continuam a trespassar percursos pedestres encerrados

São vários os turistas que continuam a não respeitar a sinalização que determina o encerramento de percursos pedestres devido aos incêndios que assolam a Região Autónoma da Madeira.

Nas fotografias que o DIÁRIO teve acesso é possível verificar várias pessoas a circular na zona do Ninho da Manta, que se situa a escassos metros do início da Vereda do Areeiro (PR1), um dos percursos pedestres mais icónicos da Região.

Tal como já noticiado anteriormente, o Instituto das Florestas e Conservação da Natureza (IFCN) desaconselha a circulação nas zonas de montanha.

Estão vedados à circulação os seguintes percursos:

PR 1 - Vereda do Areeiro

PR 1.1 - Vereda da Ilha

PR 1.2 - Vereda do Pico Ruivo

PR 1.3. - Vereda da Encumeada

PR 2 - Vereda do Urzal

PR3 - Vereda do Burro

PR 3.1 - Caminho Real do Monte

PR 6 - Levada das 25 Fontes

PR 6.1. - Levada do Risco

PR 6.2 - Levada do Alecrim

PR 6.3 - Vereda da Lagoa do Vento

PR 6.4 - Levada Velha do Rabaçal

PR 6.5 - Vereda do Pico Fernandes

PR 6.6 - Vereda do Túnel do Cavalo

PR 6.7 - Vereda da Câmara de carga do Rabaçal

PR 6.8 - Levada do Paul II – Um caminho para todos

PR 12 - Caminho Real da Encumeada

PR 13.1 - Vereda da Palha Carga

PR 17 - Caminho do Pináculo e Folhadal

PR 27 - Glaciar do Planalto

PR 28 - Levada da Rocha Vermelha