Teatro Baltazar Dias acolhe exposição ‘Memórias da Cidade’ até 30 de Agosto

Inserida nas comemorações do Dia da Cidade, que se assinala amanhã, 21 de Agosto, o vice-presidente da Câmara Municipal do Funchal, Bruno Pereira, inaugurou, esta terça-feira, a exposição ‘Memórias da Cidade’, patente ao público até 30 de Agosto, no Teatro Municipal Baltazar Dias.

A exposição tem por objectivo difundir o trabalho desenvolvido no Arquivo Municipal do Funchal ao nível da recolha, tratamento e preservação do património arquivístico da Cidade. Na ocasião, Bruno Pereira enalteceu e agradeceu o “excelente” trabalho realizado pelo Arquivo Municipal do Funchal.

Estão expostas fotografias que retratam a vida quotidiana do município nos diversos aspectos socioeconómicos ao longo dos séculos XIX e XX, associados ao seu contexto patrimonial, arquitectónico e paisagístico e documentando a transformação da cidade ao longo dos anos, com registo de momentos chave do desenvolvimento da cidade ao nível urbano, social e cultural.

A mostra permite um olhar para o passado, transportando os visitantes no tempo, proporcionando uma visão aliciente do desenvolvimento urbano e social ao longo dos anos.

A exposição ‘Memórias da Cidade’ irá percorrer todas as freguesias do Funchal, aproximando a população local à história da cidade.

Entre os dias 2 a 16 de Setembro, a exposição pode ser vista na antiga Estação do Monte, na freguesia do Monte.