Hinos dão início ao Dia da Cidade do Funchal

O Funchal comemora, hoje, o Dia da Cidade e respectivo feriado municipal, uma data que evoca a elevação da vila a cidade, decretada por carta régia de D. Manuel I, a 21 de Agosto de 1508.

O início das celebrações assinalou-se com o hastear das bandeiras, ao som d’A Portuguesa e do Hino da Região Autónoma da Madeira, na Praça do Município.

Seguir-se-á a missa solene, na Igreja do Colégio, que antecede à sessão comemorativa dos 516 anos, na sala da Assembleia Municipal.

O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, que chegou ontem à noite à Madeira, proveniente do Porto Santo, é o último a intervir na cerimónia com início a partir das 10h30.

Albuquerque e Pedro Ramos acompanham incêndios a partir do Porto Santo Hoje não há conferência de imprensa sobre ponto de situação devido à ausência dos governantes

A sessão comemorativa deverá contar ainda com os discursos dos representantes dos vários grupos municipais.

Serão também homenageadas cinco personalidades com a atribuição da Medalha de Mérito Municipal, Grau Ouro, quatro munícipes centenários e mais de 80 funcionários municipais.

Neste dia há a assinalar ainda, entre 9 as 13 horas, a realização da 14.ª Edição do Funchal Outdoor, com diversas actividades físicas ao ar livre, na praia e no Jardim Almirante Reis, aberta à comunidade.

Veja as fotos da cerimónia solene: