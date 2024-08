Elisa, João Borsch e Mela entre as atracções do programa comemorativo do Dia da Cidade

A Câmara Municipal do Funchal (CMF) acaba de apresentar o programa comemorativo do Dia da Cidade do Funchal, que se assinala no próximo dia 21 de Agosto. A iniciativa está a decorrer no Salão Nobre e conta com a presença da presidente da CMF, Cristina Pedra.

Estão previstas actuações de Elisa, João Borsch, Mela, Tiago Sena Silva, Marco Olival, Guilherme Gomes e Diana Duarte. Estes artistas integram ‘Coração na Boca’, um concerto inovador "criado de raiz", apenas com a 'prata da casa', para assinalar o Dia da Cidade, que irá decorrer, no dia 20 de Agosto, pelas 21h00, no auditório do Jardim Municipal.

"A estes artistas junta-se uma banda base e um corpo de bailarinos com a direcção artística de Juliana Andrade", revelou a autarca, acrescentando que este é um espectáculo com “um laço sentimental ao Funchal”.

Neste dia, será ainda inaugurada a exposição 'Memórias da Cidade' no Foyer do Teatro Municipal Baltazar Dias, que conta "as memórias da cidade desde o século XIX ao século XX". A mostra será itinerante e passará por todas as freguesias do município funchalense.

Já a 21 de Agosto, as comemorações do Dia da Cidade iniciam-se às 9h00, na Praça do Município, com os hinos e hastear as bandeiras, seguida de missa, às 9h30, na igreja do Colégio. Depois, acontece a sessão solene na Assembleia Municipal, com destaque para a entrega de cinco medalhas a agraciados com o grau ouro, medalha de mérito municipal, um agraciado com a medalha de bons serviços municipais, quatro agraciados com a distinção municipal 'Munícipe Centenário', 82 funcionários agraciados com a medalha de assiduidade e bons serviços, 33 grau ouro (35 anos de serviço completo), 27 grau prata (25 anos de serviço completo) e 22 grau prata (15 anos de serviço completo).

Neste dia, realiza-se ainda o 'Funchal Outdoor', com o ginásio a promover algumas actividades abertas à comunidade.

Entre 18 e 25 de Agosto estão previstas diversas iniciativas culturais, históricas e desportivas.

A 18 de Agosto, acontece o Grande Prémio do Funchal em Super Moto. Pedra referir que este é o segundo ano consecutivo em que a capital madeirense é palco "desta prestigiada Taça de Portugal", estando confirmados 17 pilotos nacionais e regionais e um internacional, de nacionalidade espanhola.

Já a 19 de Agosto, destaque para a abertura da nova Galeria Impulso, "um novo complexo dedicado à cultura", fruto de uma aposta que tem sido feita nos artistas madeirenses.

O que nós queremos é divulgar artistas emergentes da Região, com exposições individuais e incentivar o empreendedorismo artístico e cultural". Cristina Pedra

A 25 de Agosto, realiza-se ainda o Drift do município do Funchal em que a Associação Madeirense de Automobilismo e Karting e Departamento de Automobilismo do Club Sport Madeira. Nesta segunda edição integram 18 veículos.

Neste dia, no Centro Náutico de São Lázaro, na baía do Funchal, cerca de 50 participam numa prova de canoagem, e acontece ainda a 24.ª prova 'SACA'. "Uma prova mítica de mar de mil metros, que liga o cais da cidade do Funchal ao Complexo Balnear da Barreirinha", conforme referiu Cristina Pedra.

A presidente da CMF convida os funchalenses a se juntarem a estas comemorações.