Largas dezenas de passageiros esperam por um voo da Binter

Muitos passageiros estão em 'stand by' no Aeroporto do Porto Santo, esperando que a Binter recomece a fazer viagens.

O tempo instável que se fez sentir, ontem, devido ao vento forte impediu a realização das viagens regulares inter-ilhas.

O ATR só consegui, ontem, ao princípio da noite realizar a viagem, vindo completamente cheio, no entanto, não conseguiu efectuar a viagem Porto Santo - Madeira.

A situação agudiza-se à medida que as viagens não são realizadaspor causa do mau tempo, pois os passageiros vão sendo prejudicados em maior número.

Segundo o placar que anuncia os voos no Aeroporto do Porto Santo, está prevista a primeira chegada ao Porto Santo as 11h40.

Resta saber se a Binter vai realizar mais viagens hoje e se as condições atmosféricas irão permitir que seja reposta a normalidade.