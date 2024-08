Avião da Binter retoma viagens entre a Madeira e o Porto Santo

Foi pouco depois das 16 horas deste domingo, 18 de Agosto, que o avião da Binter retomou as viagens interilhas.

Desde ontem que o aparelho ATR 72 não fazia viagens entre a Madeira e o Porto Santo, por causa do vento forte no arquipélago, que impossibilitava a aterragem no Aeroporto Internacional Cristiano Ronaldo.

Mais de 50 voos cancelados no aeroporto da Madeira devido ao vento Desde a meia-noite foram já canceladas 25 chegadas e 29 partidas, num total de 54 voos

O avião, que passou a noite na 'ilha dourada', regressa agora às viagens, dando início ao transporte de dezenas de passageiros que foram prejudicados por causa do mau tempo.

Se as condições atmosféricas o permitirem, é natural que este ATR faça mais de viagens hoje para normalizar a situação dos passageiros que foram impedidos de viajar ontem e esta manhã de domingo.

Conforme noticiou o DIÁRIO, a Porto Santo Line (PSL) vai abrir também viagens extraordinárias para o dia 19 de Agosto, segunda-feira, que "visam auxiliar no fluxo de passageiros entre as ilhas [da Madeira e Porto Santo]".