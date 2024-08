Bombeira hospitalizada por exaustão já teve alta

A bombeira que foi hoje assistida por exaustão enquanto combatia o incêndio rural que lavra na Madeira e transportada para o Hospital Dr. Nélio Mendonça, no Funchal, já teve alta, adiantou à Lusa fonte do Governo Regional.

Fonte do gabinete do secretário regional da Saúde e Proteção Civil, Pedro Ramos, indicou à Lusa que a bombeira, da equipa de reforço proveniente dos Açores, teve alta clínica e regressou ao local onde estes elementos estão a pernoitar.

Pedro Ramos tinha indicado antes, durante o mais recente ponto de situação do combate ao fogo - que deflagrou na quarta-feira na Serra de Água, concelho da Ribeira Brava, e passou depois aos municípios de Câmara de Lobos e Ponta do Sol -, que a bombeira foi transportada para o Hospital Dr. Nélio Mendonça, no Funchal depois de necessitar de "cuidados de saúde por exaustão".

Ao início da noite de hoje, o fogo mantinha duas frentes ativas, na Encumeada (Ribeira Brava) e no Paul da Serra (Ponta do Sol), o que levou à retirada de cerca de 60 pessoas da Furna (Ribeira Brava), a ser transportadas para o pavilhão desportivo do município.

No terreno encontravam-se mais de 40 veículos de combate a incêndios e mais de 150 bombeiros madeirenses, dos Açores e da Força Operacional Conjunta da Proteção Civil, proveniente do continente, assim como o meio aéreo do Serviço Regional de Proteção Civil, além de operacionais de outros organismos.

O combate às chamas tem sido dificultado pelo vento, agora mais reduzido, e pelas temperaturas elevadas, mas não há registo de destruição de casas e infraestruturas essenciais. Uma bombeira recebeu assistência hospitalar por exaustão.

Projeções do Sistema Europeu de Informação sobre Incêndios Florestais apontam para sete mil hectares ardidos desde o início do incêndio.