Três aviões divergidos para o Porto Santo

Além de dois voos cancelados hoje no Aeroporto da Madeira, por causa da forte ventania que começou a soprar sobretudo à tarde (de manhã as operações decorreram com normalidade), este domingo o Aeroporto do Porto Santo está com actividade extra, recebendo até ao momento 3 aviões divergidos da ilha maior.

No ar ainda encontram-se seis voos, dois dos quais da Binter, provenientes de Canárias, três de Lisboa e um de Manchester. Outro voo da TAP que tinha divergido para o Porto Santo, acaba de regressar a Lisboa após nova espera às voltas no ar.

A noite promete ser difícil.