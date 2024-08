Dispositivo de combate a incêndios montado no Curral das Freiras

Está montando um dispositivo de combate a incêndios no Curral das Freitas para, pela noite dentro, fazer face às chamas que lavram naquela freguesia de Câmara de Lobos.

Este foco de incêndio chegou a ser dado ontem como controlado, mas que neste momento progride pela encosta, num local de difícil acesso, após um novo reacendimento que se intensificou nas últimas horas.

Chamas descontroladas no Curral das Freiras Fogo está a descer a encosta, mas está num local de difícil acesso

Os Bombeiros Sapadores do Funchal mobilizaram mais meios para o local, assim como os Bombeiros Voluntários Madeirenses, com um veículo auto-tanque.

Mais meios reforçam combate às chamas no Curral das Freiras O incêndio está a atingir dimensões preocupantes no Curral das Freiras, na zona da Fajã dos Cardos.

O incêndio rural que deflagrou na Madeira na quarta-feira, nas serras da Ribeira Brava, propagando-se no dia seguinte ao concelho contíguo a este, Câmara de Lobos, e, já no fim-de-semana, ao município da Ponta do Sol, através do Paul da Serra, mantém (além desta no Curral das Freiras) outras duas frentes activas: Encumeada (Ribeira Brava) e Paul da Serra (Ponta do Sol).