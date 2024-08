Oliveira ficou perto do top 10 na Áustria, onde Bagnaia conquistou a sétima vitória

Miguel Oliveira (Aprilia) ficou hoje perto do top 10 no Grande Prémio da Áustria, em Spielberg, onde conquistou a sua primeira vitória em MotoGP, mas, no sétimo triunfo do ano de Francesco Bagnaia (Ducati), acabou em 12.º.

O português partiu do 13.º lugar da grelha para as 28 voltas da 11.ª etapa do Mundial de motociclismo de velocidade, onde venceu em 2020, mas, após uma partida regular, perdeu cinco posições e acabou por condenar a sua corrida à recuperação de lugares.

Na frente, Jorge Martin (Ducati) partiu da 'pole position' mas o bicampeão Francesco Bagnaia, com quem dividia o primeiro lugar da classificação de pilotos depois da corrida sprint, no sábado, assumiu a liderança da corrida na segunda volta, levando-a até ao fim.

Pecco Bagnaia somou o seu 25.º triunfo na carreira e o sétimo em 2025, isolando-se na dianteira do campeonato, com 275 pontos, mais cinco do que Martín, segundo classificado, enquanto Enea Bastianini (Ducati) permanece no terceiro, com 214.

O italiano terminou a corrida em 42.11,173, vencendo folgadamente, com 3,232 segundos sobre Martín, segundo, que correu com um golpe profundo no polegar da mão esquerda, e 7,357 sobre Bastianini, terceiro, na reedição do pódio do Mundial em Spielberg.

Na quarta posição terminou o espanhol Marc Márquez (Ducati), após empreender uma grande recuperação. O seis vezes campeão do mundo partiu da primeira linha da grelha, mas, devido a um problema no sistema de bloqueio da suspensão da sua mota, perdeu vários lugares, tendo ainda saído da pista, após um toque no italiano Franco Morbidelli (Ducati).

Depois, Márquez conseguiu subir do 13.º lugar, na primeira volta, ao quarto, após 19 voltas, sem, no entanto, ameaçar o trio de ocupantes no pódio.

Semelhante desafio teve Miguel Oliveira para terminar no 12.º posto, a 30,702 segundos de Bagnaia.

O piloto natural de Almada, que tinha obtido na Alemanha o melhor resultado do ano, com o sexto lugar, antes do abandono na Grã-Bretanha, teve um arranque regular, mas, logo na primeira volta, devido a uma ligeira saída de pista, perdeu cinco posições e 'caiu' para o 18.º posto.

Oliveira foi conquistando posições, até ao 13.º lugar na 11.ª volta, beneficiando da queda de Jack Miller (KTM), ficando atrás do espanhol e seu companheiro de equipa Raúl Fernández, que só conseguiu ultrapassar na 19.ª volta.

Ainda ultrapassou Pol Espargaró (KTM), que 'lutava' com Álex Márquez (KTM) pelo 10.º posto, mas acabou por ficar no 12.º lugar, atrás dos espanhóis.

A diferença para ambos foi escassa, com Oliveira a acabar a corrida a 434 centésimos de segundo de Álex Márquez, 10.º, e a 176 de Pol Espargaró, 11.º.

Com este desfecho, e com mais cinco pontos amealhados, Oliveira permanece no 13.º lugar da classificação de pilotos, com 55.

A próxima etapa do Mundial de MotoGP, a 12.ª, vai ser o Grande Prémio de Aragão, em Espanha, entre 30 de agosto e 01 de setembro.