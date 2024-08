Homem caiu e ficou inconsciente no Santo da Serra

Um homem caiu na via pública ao final da tarde de ontem e ficou inconsciente perto do Bar Dias Felizes, no Santo da Serra.

Os Bombeiros Sapadores de Santa Cruz estiveram no local com uma ambulância e uma viatura de apoio, e a Equipa Médica de Intervenção Rápida (EMIR) foi também chamada a prestar socorro, por volta das 18 horas.

A vítima foi depois encaminhada para o Hospital Dr. Nélio Mendonça.