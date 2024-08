Pedro Oliveira renova com o Galomar

O basquetebolista Pedro Oliveira renovou contrato com a Associação Desportiva Galomar para a temporada 2023/2024.

Essa informação foi hoje partilhada pelo clube que dá conta de que "Pedro, um dos jogadores importantes da nossa equipa, continuará a demonstrar a sua paixão e dedicação em campo, vestindo as cores do Galomar com orgulho. Com a sua garra, visão de jogo e capacidade de liderança, estamos confiantes de que ele será peça-chave no nosso percurso nesta nova temporada".

O jogador, apelidado de 'Truques', cumpriu a sua formação nas escolas do FC Porto (de onde é natural), estreou-se na equipa principal, até que transferiu-se para o Ovarense, equipa que permaneceu durante cinco temporadas. Em 2022, iniciou a sua aventura pelas ilhas portuguesas. Primeiramente, nos Açores, e posteriormente, na Madeira, quando ingressou pela AD Galomar.