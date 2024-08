JPP aponta “incompetência” e quer ouvir com urgência Albuquerque e Pedro Ramos

O Grupo Parlamentar do Juntos Pelo Povo (JPP) chama à Assembleia Legislativa da Madeira (ALM), com carácter de urgência, o presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, e Pedro Ramos, secretário regional da Saúde e ProteCção Civil.

A decisão foi tomada na manhã deste domingo pelo secretário-geral do JPP, Élvio Sousa, no decurso da visita que fez à Serra de Água e outras zonas afectadas pelo grande incêndio que tem fustigado as serras da Ribeira Brava e Câmara de Lobos, desde a manhã de quarta-feira.

Em nota remetida às redacções, o dirigente e líder parlamentar do JPP aponta que "Miguel Albuquerque e Pedro Ramos têm responsabilidades na coordenação e gestão política de toda esta situação, que se arrasta desde há cinco dias".

Élvio Sousa acusa Miguel Albuquerque de “precipitação” ao recusar o auxílio disponibilizado pelo Governo da República, na passada sexta-feira. “Revelou uma enorme falta de humildade, uma arrogância sem sentido”, critica o deputado.

“É preciso ter um palmo de cara e ter cuidado porque o que está a fazer é julgar que os madeirenses são todos uns tolos”, sublinha o parlamentar, lembrando "o que está escrito em toda a comunicação social":

Albuquerque disse que não precisava de ajuda porque a Região tinha meios suficientes, e o país inteiro não tem falado de outra coisa senão da sua precipitada recusa, houve leviandade e incompetência, e isso aumentou os riscos para as populações, as habitações e outros bens, e a destruição do nosso património natural

Élvio Sousa coloca o secretário regional da Saúde e Protecção Civil, Pedro Ramos, no mesmo nível. “Foi outro momento de enorme infelicidade”, afirma o líder do JPP. “Duas horas depois de ter afirmado, com alguma arrogância, que não era preciso ajuda do continente, que apenas 10 por cento dos meios estavam a ser utilizados no combate às chamas, já dizia o contrário, que afinal tinha sido acionado o pedido de ajuda e que os meios vinham a caminho. Esta gente não se vê ao espelho”, atira.

O dirigente partidário insiste que “os madeirenses não precisavam de juntar à tragédia natural o desnorte e a incompetência revelados por Miguel Albuquerque e Pedro Ramos, e portanto há que exigir responsabilidades”.

Élvio Sousa reitera que "Albuquerque e Pedro Ramos têm de ser chamados de urgência ao Parlamento, local próprio para fiscalizar a actuação do Governo, e serem confrontados com “a enorme trapalhada visível por todos os madeirenses e no país inteiro”.

A mesma nota ressalva que ALM encontra-se encerrada para férias, mas neste período de tempo tem a funcionar a Comissão Permanente, que mantém poderes para “apreciar e acompanhar a atividade do Governo” e “promover a convocação da Assembleia, sempre que tal seja necessário”.

O JPP entende que "a situação grave provocada pelos incêndios e os erros na gestão política justificam a audição urgente a Miguel Albuquerque e Pedro Ramos", conclui.