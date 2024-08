Jovens do Bloco Madeira organizam viagem de catamarã solidária

Os Jovens do Bloco de Esquerda da Madeira estão a organizar uma viagem de catamarã, cujo valor de participação reverterá parcialmente para a Associação da causa animal Ajuda a Alimentar cães.

A viagem terá lugar a 30 de Agosto, das 18h30 às 21h30, a bordo de um catamarã da empresa VMT. O bilhete tem o custo de 18 euros por pessoa.

Os interessados em "participar na viagem de observação de animais marinhos ao pôr-do-sol, com oportunidade de ir a banhos ao largo do Cabo Girão" devem contactar a organização através do e-mail [email protected]