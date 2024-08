Presidente da Assembleia Legislativa da Madeira apela à libertação dos presos políticos na Venezuela

O Presidente da Assembleia Legislativa da Madeira apelou, hoje, a uma união de esforços para que “os luso descendentes, os luso venezuelanos e os venezuelanos que estão detidos ilegalmente na Venezuela possam ser libertados a curto prazo”.

José Manuel Rodrigues considera importante que a Venezuela seja reconhecida como um “Estado de direito democrático” e que seja clarificado “quem ganhou as últimas eleições”.

As declarações do Presidente do parlamento madeirense foram registadas durante uma audiência concedida a um grupo de cidadãos venezuelanos e luso venezuelanos, que esta tarde entregaram no Parlamento madeirense as actas, a que a oposição Venezuelana teve acesso, que demonstram a derrota de Nicolás Maduro nas eleições presidenciais.

Enrique Vieira, do Comando Com Venezuela, o comando que juntou os partidos políticos da oposição no último acto eleitoral, entregou, ainda, um documento que pede aos partidos políticos, representados no parlamento madeirense, “uma discussão séria sobre o que se passa na Venezuela, que envolva, também, a sociedade civil”.

“Queremos ouvir com quem contamos. Queremos saber que partidos políticos estão na disposição democrática de ir atrás dos resultados finais das eleições”. “São quase 24 mil actas, que representam 83% dos votos que dão uma tendência de vitória, que não é da de Nicolás Maduro”, concluiu Enrique Vieira.

O Presidente do Parlamento madeirense elogiou esta mobilização dos cidadãos, no exterior da Venezuela, para que o “resultado eleitoral seja tornado público através das atas”, e enalteceu a luta de quem na “Venezuela resiste pacificamente a um processo de perseguições que violam os direitos humanos”. José Manuel Rodrigues espera que “exista um processo internacional de reconhecimento do acto eleitoral na Venezuela, com verificação independente das actas”, de modo a que “tenhamos um resultado limpo, umas eleições justas, e saibamos quem realmente ganhou as eleições presidenciais na Venezuela”, rematou.

As actas entregues no parlamento madeirense e o pedido para um debate alargado sobre a situação na Venezuela vão ser enviados aos grupos parlamentares madeirenses, que também se fizeram representar na manifestação que aconteceu em frente à Assembleia Legislativa da Madeira.

Lina Pereira, deputada do JPP, reiterou o pedido para a libertação dos presos políticos e apelou à luta por “uma melhor democracia e pela liberdade.

Já Alícia Teixeira, da Iniciativa Liberal, vincou a “importância de não baixar os braços, porque quem está na Venezuela precisa de nós”, vincou.

Pedro Pereira, do CDS-PP, agradeceu o empenho de “todos os que lutam pela democracia e pela liberdade, valores que todos nós devemos preservar”.

Carlos Fernandes, deputado do PSD, disse ser importante “que todos saibam o que se está a passar na Venezuela”, porque considera que a liberdade e a democracia também se conquistam pela “política e pela diplomacia internacional”, concluiu.