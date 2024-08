‘Divertimento' de Miguel Ângelo Martins chega ao MUDAS já esta terça-feira

O novo projecto de Miguel Ângelo Martins, denominado 'Divertimento', será inaugurado hoje pelas 16h30, na GALERIA.DOIS do MUDAS.Museu de Arte Contemporânea da Madeira, espaço tutelado pela Secretaria Regional de Economia, Turismo e Cultura, através da Direção Regional da Cultura. Eduardo Jesus, secretário regional de Economia, Turismo e Cultura, marcará presença na inauguração desta exposição que estará patente até 31 de Janeiro do próximo ano.

Outros eventos para hoje. Tome nota

-Apresentação do Novo Logotípo da Assembleia Municipal do Funchal

11h00 -Sala da Assembleia Municipal

- Assinatura dos contratos no âmbito dos investimentos associados a projectos da Rede de Cuidados Continuados Integrados de Saúde Mental.

11h00- Salão Nobre do Governo Regional

-Jogos Olímpicos Paris 2024

Mais jornada com a presença de várias atletas portugueses

Principais efemérides de 6 de Agosto.

1915 - Bernardino Machado é eleito presidente da República Portuguesa, em sessão do Congresso.

1919 - António José de Almeida é eleito presidente da República Portuguesa, em sessão do Congresso.

1923 -- Manuel Teixeira Gomes é eleito presidente da República Portuguesa. Diplomata e escritor, Teixeira Gomes é autor de "Novelas Eróticas", "Sabina Freire", "Maria Adelaide".

1928 -- Nasce o artista plástico norte-americano de origem checa Andy Warhol, referência da Pop Art, ilustrador de publicidade, autor das serigrafias das latas "Campbell's Soup".

1945 -- II Guerra Mundial. Hiroshima: O bombardeiro norte-americano Enola Gay lança a primeira bomba atómica no centro da cidade japonesa.

1962 -- Independência da Jamaica no âmbito da Comunidade Britânica.1966 -- É inaugurada a Ponte sobre o Tejo, em Lisboa, atual Ponte 25 de Abril.

1973 -- Guerra Colonial. António de Spínola, Governador da Guiné e Comandante das forças portuguesas no território, é destituído e regressa a Portugal.

1978 -- Morre, aos 80 anos, o Papa Paulo VI.

1990 - Conflito no Golfo. A resolução 660 do Conselho de Segurança da ONU condena a invasão do Kuwait e exige a "retirada imediata e incondicional" das forças iraquianas.

1991 - A Amnistia Internacional faz o lançamento mundial do "dossier negro" da ocupação de Timor-Leste pela Indonésia.

1993 - A Metro do Porto é formalmente constituída, tendo como acionistas a AMP (80%), a CP (15%) e Metro de Lisboa (5%). O conselho de administração é composto pelo presidente da Câmara do Porto e da Junta Metropolitana do Porto, Fernando Gomes, pelo presidente da Câmara da Maia e vice-presidente da JMP, Vieira de Carvalho, e pelo presidente da CP, em representação do Estado.

2000 - A presidente da Indonésia Megawati Sukarnoputri autoriza a criação de um tribunal para julgar os crimes contra a humanidade em Timor-Leste.

2001 -- Morre, aos 88 anos, o escritor brasileiro Jorge Amado, autor de "Gabriela Cravo e Canela" e "Capitães de Areia", entre outros.- O guião de "Citizen Kane", de Orson Welles, escrito pelo realizador e por Herman Mankiewicz, é eleito o melhor de sempre.

2002 -- Morre, com 76 anos, o pintor de origem espanhola Liberto Molina.

2003 -- É inaugurado o Complexo Alvalade XXI, em Lisboa.

- Morre o empresário brasileiro Roberto Marinho, fundador da Rede Globo. Tinha 98 anos.

2005 -- Morre Robin Cook, antigo ministro britânico dos Negócios Estrangeiros, deputado Trabalhista. Tinha 56 anos.

2007 - Xanana Gusmão é indigitado novo primeiro-ministro de Timor-Leste. A nomeação de Xanana pelo presidente José Ramos-Horta é seguida de violentos incidentes em Baucau e Díli.

2009 -- Morre, com 59 anos, John Hughes, realizador e argumentista norte-americano autor de "Sozinho em casa", "Beethoven" e "Pretty in Pink".

2010 - O historiador de origem britânica Tony Judt morre em Nova Iorque, aos 62 anos. É autor da "História da Europa do Pós Guerra", de "O Século XX Esquecido" e de "Um Tratado dos Nossos Atuais Descontentamentos".

2011 -- Primeira noite de confrontos em Tottenham. Vários manifestantes juntam-se em frente a um posto de polícia em protesto contra a morte de Mark Duggan. Lançam cocktails molotov, incendeia carros da polícia, edifícios e um autocarro de dois andares.

2012 - O primeiro-ministro sírio, Riad Hijab, deserta e junta-se à oposição em protesto contra o "genocídio" na Síria.

2014 - A Presidente da Libéria, Ellen Johnson Sirleaf, declara o estado de emergência ao salientar que a epidemia do vírus Ébola "exige medidas extraordinárias para a sobrevivência do Estado".

2015 - O Presidente do Egito, Abdel Fattah al-Sissi, inaugura a segunda rota do canal do Suez, numa cerimónia com a presença de chefes de Estado estrangeiros, entre os quais o Presidente de França, François Hollande. Portugal está representado pelo secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Cooperação, Luís Campos Ferreira.

2016 - O presidente em exercício do Brasil, Michel Temer, declara oficialmente abertos os Jogos Olímpicos da XXXI Olímpiada, no Rio de Janeiro.

- Morre, com 93 anos, Ivo Pitanguy, cirurgião plástico brasileiro considerado um "papa" da cirurgia estética.