Protecção Civil avisa para risco elevado de incêndios e para medidas preventivas

A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) alertou hoje a população para o perigo elevado de incêndios rurais com a previsão de temperaturas máximas entre 40 e 42º celsius, vento e pouca humidade relativa.

Com base nas previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), a Proteção Civil avisa para o perigo de incêndios rurais "muito elevado" a "máximo" no interior norte e centro, no Alto Alentejo e no Algarve.

O IPMA aponta para a continuação de tempo quente e seco nos próximos dias, temperaturas máximas na ordem dos 40º, "podendo pontualmente atingir valores próximos dos 42°C nas regiões do interior", Humidade Relativa do Ar (HRA) inferior a 30%, com fraca recuperação noturna e vento do quadrante norte a aumentar de intensidade, em especial no sábado e no domingo, com rajadas até 65km/h nas serras da região centro e nas do Algarve.

Face a estas previsões, com o consequente "aumento da dificuldade das ações de supressão, em especial no interior norte e centro, Alto Alentejo e no Algarve", a ANEPC apela às populações para adotarem medidas preventivas.

De acordo com a lei é proibido fazer queimadas extensivas ou de amontoados, utilizar fogo para a confeção de alimentos em todo o espaço rural (salvo se usados fora das zonas críticas e nos locais devidamente autorizados para o efeito) e fumigar ou desinfestar em apiários.

Está igualmente proibido o uso de motorroçadoras, corta-matos e destroçadores, todos os equipamentos com escape sem dispositivo tapa-chamas, de corte, como motosserras ou rebarbadoras, ou a operação de métodos mecânicos que, na sua ação com os elementos minerais ou artificiais, gerem faíscas ou calor.

Outro dos avisos da Proteção Civil vai para os cuidados com a saúde, recomendando o aumento da ingestão de água (pelo menos 1,5 litros/dia o equivalente a oito copos), a aplicação de protetor solar com fator superior a 30 a cada duas horas, o uso de chapéu e roupas claras, largas e frescas.

Recomenda ainda, cumprindo os conselhos da Direção-Geral da Saúde, a opção por refeições leves e frescas, o refrescar com água ao longo do dia e "especial atenção" com doentes crónicos, crianças e idosos.