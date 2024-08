Simulacro de incêndio nas instalações da Protecção Civil

As instalações do Serviço Regional de Proteção Civil foram palco de um exercício interno de evacuação de modo a testar os seus procedimentos previstos no Plano de Evacuação do seu Plano de Emergência. Em causa esteve um simulacro de incêndio no posto de transformação do edifício, no passado dia 30 de Julho.

"Para além do teste aos funcionários com atribuições especiais no respectivo plano de emergência das Medidas de Autoproteção, foi possível também testar algumas instalações técnicas e equipamentos e sistemas de SCIE do edifício do SRPC, IP-RAM", indica nota à imprensa.

O exercício decorreu dentro da normalidade, #onde foi possível verificar a evacuação ordenada dos respectivos ocupantes e visitantes no edifício, tendo sido efectuada a devida concentração e controle no respectivo ponto de encontro, tendo posteriormente sido reposto o normal funcionamento do edifício após efetuado de-briefing do exercício pelo seu Delegado de Segurança com a presença do Responsável de Segurança".