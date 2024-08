Campo de férias 'Biblioteca a Brincar e a Aprender' visitou Protecção Civil

Foi no passado dia 7 de Agosto que o campo de férias de verão 'Biblioteca a Brincar e a Aprender' e respectivos monitores, pertencente ao programa dinamizado pela Biblioteca Municipal de Câmara de Lobos, visitaram as instalações do Serviço Regional de Proteção Civil.

As crianças tiveram a oportunidade de conhecer as instalações e o quotidiano dos profissionais que exercem as suas funções neste Serviço Regional, incluindo os operacionais do Comando Regional de Operações de Socorro e a Equipa Médica de Intervenção Rápida (EMIR).

"Estas visitas, além de proporcionar um conhecimento mais profundo sobre o sistema de socorro da Região, têm como objetivo promover uma cultura de segurança na população, sensibilizando-a para as medidas de autoproteção como um importante complemento ao sistema já instalado", refere nota hoje enviada à imprensa.