Protecção Civil alerta para o risco de incêndio e emite recomendações à população

O Serviço Regional de Protecção Civil da Madeira emitiu esta quarta-feira, 14 de Agosto, uma série de recomendações à população face ao risco de incêndio rural provocado pelas elevadas temperaturas.

Em nota emitida, a entidade regional aponta que o estado do tempo no Arquipélago da Madeira continuará a ser condicionado por massa de ar tropical, quente e seca, com temperaturas máximas a variarem entre 27 e 31 ºC e, com alguma persistência, humidade relativa baixa (inferior a 30%), em especial acima das cotas intermédias. Sendo que na costa sul (associado a efeitos locais e ao vento de norte ou nordeste, temporariamente moderado a forte (30 a 40 km/h), com rajadas até 80 km/h, nos extremos leste e oeste e nas regiões montanhosas), as temperaturas máximas, nos dias 16, 17 e 18 (sexta-feira a domingo), poderão chegar a valores da ordem dos 33 ºC. Nas regiões costeiras, as temperaturas mínimas deverão variar entre 20 e 23 ºC e nas regiões montanhosas (Chão do Areeiro) entre 13 e 16 ºC.

Assim, o Serviço Regional de Protecção Civil recomenda a "adequação dos comportamentos e atitudes face à situação de perigo de incêndio rural, nomeadamente com a adopção das necessárias medidas de prevenção e precaução".

Devem ser evitados comportamentos como:

• A realização de fogueiras para recreio ou lazer, ou para confeção de alimentos;

• Utilização de equipamentos de queima e de combustão destinados à iluminação ou à confeção de alimentos;

• Queimar matos cortados e amontoados e qualquer tipo de sobrantes de exploração;

• Fumar ou fazer lume de qualquer tipo nos espaços florestais e vias que os circundem.