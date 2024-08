Mais de 50 concelhos do interior Norte e Centro em risco máximo de incêndio

Mais de 50 concelhos do interior Norte e Centro estão hoje em risco máximo de incêndio, disse o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

O IPMA colocou em risco muito elevado cinco dezenas de municípios nos distritos de Vila Real, Viana do Castelo, Braga, Porto, Coimbra, Viseu, Castelo Branco, Guarda, Portalegre, Santarém, Leiria e Faro.

Em risco elevado estão outras dezenas de concelhos dos distritos de Viana do Castelo, Vila Real, Braga, Porto, Aveiro, Viseu, Coimbra, Leiria, Lisboa, Portalegre, Évora, Beja e Faro.

O risco de incêndio, determinado pelo IPMA, tem cinco níveis, que vão de 'reduzido' a 'máximo', e os cálculos são obtidos a partir da temperatura do ar, humidade relativa, velocidade do vento e quantidade de precipitação nas últimas 24 horas.

Para hoje é esperada uma descida de temperatura, em especial da mínima e nas regiões do interior, e uma pequena subida da temperatura máxima na costa sul do Algarve.

O IPMA prevê igualmente a possibilidade de chuva fraca ou chuvisco no litoral a norte do Cabo Raso.

As temperaturas mínimas vão oscilar entre os 15º Celsius (Vila REal) e os 20º (Faro) e as máximas entre os 24º (Viana do Castelo, Porto, Sines e Sagres) e os 36º (Castelo Branco).

Fogo em Vimioso "já está dominado"

O incêndio que deflagrou no concelho de Vimioso, no distrito de Bragança, "já está dominado", disse hoje à Lusa a proteção civil.

Uma porta-voz do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil das Terras de Trás-os-Montes acrescentou, ainda assim, que 200 operacionais apoiados por 70 veículos continuam a combater as chamas.

O incêndio que começou no concelho de Vimioso estava ao início da madrugada nos territórios de Cicouro e São Martinho de Angueira e lavrava em direção à localidade espanhola de Alcanices.

O alerta para o incêndio, que terá deflagrado devido a uma trovoada, foi dado pelas 19:10 de sábado em Caçarelhos e Angueira, na vila raiana de Vimioso.

Pelas 06:00 de domingo, o fogo chegou a ser dado como dominado, mas ao início da tarde teve uma reativação, que chegou a ameaçar algumas habitações na povoação de São Martinho de Angueira.

Ainda durante a tarde de domingo, os meios aéreos envolvidos no combate às chamas foram reforçados e estiveram no local sete meios, dois dos quais espanhóis.

Também no distrito de Bragança, um outro incêndio em Soutelo, Carregosa, no Parque Natural de Montesinho, no município de Bragança, continua a ser combatido por 245 operacionais, apoiados por 86 veículos.

O alerta de fogo foi dado às 19:55 de sábado.

O comandante Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil das Terras de Trás-os-Montes, João Noel Afonso, disse à Lusa ao início da madrugada que este incêndio tinha duas frentes ativas.