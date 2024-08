Leonel Silva teme que o fogo chegue à encosta do Curral das Freiras

O incêndio que começou na Serra de Água há três dias e que já atingiu o concelho de Camara de Lobos “está a progredir rapidamente”.

Leonel Silva, presidente da Câmara Municipal de Câmara de Lobos, admitiu ao DIÁRIO que a maior preocupação neste momento é o vento forte que está a condicionar a actuação do helicóptero multi-mission do Serviço Regional de Protecção Civil, o que acaba também por dificultar o trabalho dos restantes operacionais.

O presidente explicou ainda que neste momento os meios empenhados estão a tentar travar a progressão do fogo, a ver se as chamas não chegam à encosta do Curral da Freiras.

“Se lá chegar torna-se muito difícil de combater”, admite.

Neste momento estão encerrados os acessos aos miradouros da Boca da Corrida e Boca dos Namorados.

Não há por agora nenhuma casa em risco.