No Funchal, 14% das casas à venda ficam menos de 7 dias no mercado

Em Portugal, segundo o portal especializado idealista.pt, "cerca de 10% das casas à venda anunciadas" no site "em Julho saíram do mercado em menos de uma semana", percentagem inferior à que ocorre na Madeira, onde 13% das casas que são colocadas à venda saem em menos de 7 dias, sendo que na capital madeirense a percentagem é ligeiramente superior, 14%.

"Já 22% esteve no mercado entre uma semana e um mês, 28% entre um e três meses, 31% entre três meses e um ano e 9% mais de um ano, mostra a análise publicada pelo idealista, o Marketplace imobiliário do sul da Europa", refere, sinalizando a média nacional.

Analisando as denominadas 'vendas expresso', "ou seja, imóveis residenciais que se vendem em menos de uma semana, tendo em conta o tempo de permanência dos anúncios, por capitais de distrito, é em Faro que encontramos uma maior percentagem, 30% das casas são vendidas nesse período. Seguem-se Viana do Castelo (23%), Portalegre (18%), Aveiro (15%), Coimbra (14%), Funchal (14%), Porto (14%) e Leiria (10%). Abaixo da média nacional, encontram-se Ponta Delgada (9%), Guarda (8%), Braga (8%) e Setúbal (7%)", afiança.

"As capitais de distrito onde se registaram menos 'vendas expresso' foram Santarém (1%), Castelo Branco (3%), Viseu (5%) e Lisboa (6%), onde as transações se realizaram em menos de sete dias em Julho", acresenta.

Em termos de distritos/ilhas, "o mercado comporta-se de outra forma", garante. "Foi no distrito de Castelo Branco (24%) onde mais casas foram vendidas em menos de uma semana durante o mês de julho deste ano. Seguem-se Coimbra (13%), Viana do Castelo (13%), ilha da Madeira (13%), Aveiro (13%), Porto (12%), Leiria (10%), Faro (10%), Braga (9%), ilha de São Miguel (8%), Setúbal (8%) e Lisboa (7%). Por outro lado, é no distrito de Évora onde esta percentagem de vendas rápidas de casas é menor – de apenas 3%. Seguem-se Guarda (5%), Santarém (5%), Viseu (5%) e Portalegre (6%)", conclui.