Fragata Bartolomeu Dias visita o Funchal e abre ao público

O NRP Bartolomeu Dias encontra-se a realizar a Viagem de Instrução dos cadetes dos 3.º e 4.º anos da Escola Naval e irá atracar no porto do Funchal na próxima sexta-feira, dia 16 de Agosto.

​​​De acordo com o comunicado da Marinha Portuguesa, a fragata largou da Base Naval de Lisboa, no passado dia 2 de Agosto, para realizar a Viagem de Instrução dos cadetes do 3.º ano da classe de Médicos Navais e do 4.º ano das classes de Marinha, Fuzileiros, Administração Naval e Engenheiros Navais dos Ramos de Armas Electrónica e de Mecânica, para que estes possam aprofundar os conhecimentos teóricos aprendidos ao longo do ano lectivo pondo-os agora em prática no mar.



Actualmente, do total de 37 cadetes embarcados no NRP Bartolomeu Dias, destaca-se a participação de um cadete natural do Estreito de Câmara de Lobos, Funchal.

A fragata Bartolomeu Dias permanecerá no porto do Funchal até ao próximo dia 18 de Agosto (domingo), estando previsto abrir a visitas no sábado, dia 17 de Agosto, entre as 10h00 e as 12h00 e entre as 14h00 e as 18h00.

"Esta será uma oportunidade única de conhecer e visitar um navio combatente da Marinha Portuguesa e saber mais sobre o seu funcionamento, bem como sobre o dia a dia dos seus militares", informa a Marinha.

O NRP Bartolomeu Dias é comandado pelo Capitão-de-fragata Elias Cagarrinho e conta com uma guarnição de 136 militares.