Porto do Funchal recebe hoje o NRP Bartolomeu Dias

A realizar a viagem de instrução dos cadetes dos 3.º e 4.º anos da Escola Naval, a NRP Bartolomeu Dias chega ao Porto do Funchal, onde irá permanecer até domingo.

De acordo com o comunicado da Marinha Portuguesa, a fragata largou da Base Naval de Lisboa, no passado dia 2 de Agosto, para realizar a Viagem de Instrução dos cadetes do 3.º ano da classe de Médicos Navais e do 4.º ano das classes de Marinha, Fuzileiros, Administração Naval e Engenheiros Navais dos Ramos de Armas Electrónica e de Mecânica, para que estes possam aprofundar os conhecimentos teóricos aprendidos ao longo do ano lectivo pondo-os agora em prática no mar.

Actualmente, do total de 37 cadetes embarcados no NRP Bartolomeu Dias, destaca-se a participação de um cadete natural do Estreito de Câmara de Lobos, Funchal.

O NRP Bartolomeu Dias é comandado pelo Capitão-de-fragata Elias Cagarrinho e conta com uma guarnição de 136 militares.

