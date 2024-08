Sporting de Braga avança para o play-off da Liga Europa ao vencer na visita ao Servette

O Sporting de Braga qualificou-se para o play-off da Liga Europa de futebol, ao vencer hoje por 2-1 no terreno do Servette, na estreia de Carlos Carvalhal, depois do 0-0 no Minho.

O marroquino El Ouazzani, aos 45+1 minutos, e o espanhol Roberto Fernández, aos 69, marcaram os golos da formação portuguesa na terceira pré-eliminatória, enquanto Dereck Kutesa reduziu, já em tempo de descontos, aos 90+2, sem evitar a estreia vitoriosa de Carvalhal, que sucedeu no comando técnico dos bracarenses a Daniel Sousa.

Os minhotos vão disputar o acesso à fase de liga da segunda competição da UEFA frente aos austríacos do Rapid Viena, que hoje voltou a vencer em casa o Trabzonspor, por 2-0, depois da vitória na Turquia, por 1-0.

O Sporting de Braga que já tinha superado os israelitas do Maccabi Petah Tikva, na segunda pré-eliminatória, vai receber o Rapid no dia 22, deslocando-se à capital austríaca sete dias depois, no dia 29.