IASAÚDE apela ao não desperdício de medicamentos com nova acção de sensibilização

O Instituto de Administração da Saúde, volta a apelar ao não desperdício de medicamentos junto dos utentes, no âmbito da campanha de comunicação 'Comparticipação de Medicamentos – Literacia em Saúde e Sustentabilidade do SRS', impulsionada pelo Governo Regional da Madeira, através deste Instituto.

A acumulação do número elevado de medicamentos fora de uso ou fora de validade contribui para o desperdício de medicamentos, e o apelo surge por via do número de embalagens e medicamentos que são desperdiçados todos os anos na Região. Os dados dão conta que são desperdiçados anualmente mais de 17 mil toneladas.

Nesta sequência, e de forma a apelar ao não desperdício dos medicamentos, o IASAÚDE realizou uma nova acção de sensibilização na sede do Instituto de forma a informar, sensibilizar e relembrar os utentes sobre a utilização correcta do medicamento, evitando a automedicação, a acumulação e ao desaproveitamento dos fármacos.

Durante a iniciativa, foi ainda explicado de que forma o utente pode fazer o descarte correcto do medicamento que já não utiliza ou esteja fora de prazo, dirigindo-se a uma farmácia de qualquer concelho da Região. 2Desta forma, pretende-se desenvolver uma sociedade mais informada, mais inclusiva e com maior responsabilidade efetiva que conduzirá à otimização de recursos e à sustentabilidade do SRS", sublinha o organismo.