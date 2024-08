A notícia que faz a manchete da edição desta quarta-feira do seu DIÁRIO revela que o estacionamento no Areeiro pode render 4,4 milhões ao ano. O Governo Regional deverá fixar a máxima diária de 20 euros. Os parques serão grátis no período nocturno e haverá lugares não tarifados para pessoas com mobilidade reduzida. Já os percursos pedestres vão passar a custar 3 euros para não residentes, preço aplicado às veredas da Ponta de São Lourenço e do Pico do Areeiro para o Pico Ruivo.

Em destaque temos, também o arraial do Monte. Em nome da tradição, o profano e o religioso dão as mãos para reerguer aquele que já foi um dos maiores arraiais da Madeira. O ‘João Gomes das velas’, o Rui cuidador da igreja, o Martinho Ramos da barraca da carne, o cantoneiro Alcides ou os ‘Rebenta Pipas’, são alguns dos rostos da festa da padroeira. Idalina Silva, presidente da Junta garante que “aqui o diferente é o que é tradicional”.

Chamada à primeira página temos a notícia que dá conta de que a associação TVDE pede extinção da parceria Bolt-Táxi.

A par disso, há espaço também para lhe dizer que o Funchal quer incorporar 80 na Polícia Municipal. O objectivo é recrutar madeirenses colocados na PSP no continente, para além dos recém-formados da Escola Prática.

Nesta edição, dizemos-lhe, ainda, que o Governo recebe conselheiros das cinco comunidades.

