Quiosque digitais do IASaúde e serviço de reembolsos do Porto Santo inoperacionais

Um cabo de ligação entre o IASAÚDE e a Direção Regional de Informática foi cortado na sequência das obras que decorrem nas estradas do Funchal, motivo pelo qual os sistemas inerentes aos quiosques digitais disponíveis na Loja do Cidadão e o serviço de reembolsos do Porto Santo encontram-se inoperacionais.

De acordo com nota do Instituto de Administração da Saúde, não há, até ao momento, previsão de reposição dos mesmos.

"Aos cidadãos que pretendam aceder a este serviço no Funchal, recomendamos que acedam ao edifício sede do IASAÚDE, IP-RAM, que não foi afectado por esta situação", indica nota enviada à imprensa.

Os técnicos já estão no terreno para avaliação e resolução desta ocorrência.