CDS quer rápida atribuição de medicamentos gratuitos aos idosos

O CDS propôs, como uma das condições para aprovar o Programa do Governo Regional, a atribuição de medicamentos gratuitos aos idosos que recebem o complemento solidário.

"A proposta veio a ser acolhida no Orçamento regional, por proposta do CDS e do PSD, aprovado na Assembleia Legislativa", indica nota à imprensa.

Os idosos que beneficiam do Complemento Solidário terão assim os medicamentos gratuitos, uma vez que a Região financiará a 100 por cento a parcela dos medicamentos não comparticipada". CDS

"O que o CDS-PP Madeira espera é que esta medida tenha uma rápida regulamentação por parte do Governo Regional para aplicação na Madeira e no Porto Santo", acrescenta.

E conclui: "Trata-se de uma medida de inteira justiça para os idosos, doentes e com poucos rendimentos".