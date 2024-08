Oposição apela ao fim da repressão

Um dos principais partidos da oposição na Venezuela, Primeiro Justiça (PJ), apelou hoje ao Governo para aceitar os pedidos de organismos internacionais para por fim à repressão no país, após as presidenciais de 28 de julho.

O pedido faz referências aos protestos questionando os resultados oficiais divulgados pelo Conselho Nacional Eleitoral que deram a vitória a Nicolás Maduro e a repressão que se seguiu, pelas forças de segurança, que segundo o Ministério Público, causaram 25 mortos e mais de 2.400 detidos.

"Apelamos ao regime que cesse a repressão e a perseguição, que respeite dos Direitos Humanos de todos os venezuelanos e acate as exigências das organizações internacionais", lê-se na conta do partido da rede social X (antigo Twitter), atualmente bloqueada na Venezuela.

Na mesma rede social, o PJ agradece e aplaude, a posição da Missão Internacional Independente de Determinação dos Factos da ONU Nações Unidas (Missão) para a Venezuela, presidida pela portuguesa Marta Valiñas, que pediu para pôr termo à "feroz repressão da máquina do Estado, liderada pelas mais altas autoridades", que criou um clima de medo generalizado em todo o país.

O PJ agradece também ao Alto-Comissário da ONU para os Direitos Humanos, Volker Türk, por ter denunciado e demonstrado a sua preocupação com as mais de 2.000 detenções arbitrárias, os desaparecimentos forçados, as mortes e o não cumprimento do devido de um processo justo no país.

"É particularmente preocupante que tantas pessoas estejam a ser detidas, acusadas ou imputadas de incitamento ao ódio ou ao abrigo da legislação antiterrorista. O direito penal nunca deve ser utilizado para limitar indevidamente os direitos à liberdade de expressão, de reunião pacífica e de associação", afirmou o Alto-comissário, citado pelo PJ.

A Venezuela, país que conta com uma expressiva comunidade de portugueses e de lusodescendentes, realizou eleições presidenciais no passado dia 28 de julho, após as quais o Conselho Nacional Eleitoral (CNE) atribuiu a vitória a Nicolás Maduro com pouco mais de 51% dos votos, enquanto a oposição afirma que o seu candidato, o antigo diplomata Edmundo González Urrutia obteve quase 70% dos votos.

A oposição venezuelana e diversos países da comunidade internacional denunciaram uma fraude eleitoral e exigiram que sejam apresentadas as atas de votação para uma verificação independente, o que o CNE diz ser inviável devido a um "ciberataque" de que alegadamente foi alvo.

Os resultados eleitorais têm sido contestados com manifestações reprimidas pelas forças de segurança, com o registo oficial de mais de 2.220 detenções, 25 mortos e 192 feridos.